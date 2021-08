Catherine Marchal pleure l'acteur Thierry Liagre, un ami à l'impressionnant CV

Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, Thierry Liagre était un acteur français de cinéma, de télévision et de théâtre depuis 40 ans. Une figure certes discrète, mais qui a joué avec les plus grands, de Coluche à Louis de Funès, en passant par Thierry Lhermitte, Jean-Claude Brialy, Pierre Richard, Jean Reno, Gérard Jugnot... C'était lui le médecin dans La Soupe aux choux, le cuisinier du grill Courtepaille dans Les Visiteurs ou encore le capitaine Roger Garcia dans la série Les Vacances de l'amour.

Ce 18 août 2021, l'actrice Catherine Marchal a commenté le décès de Thierry Liagre le temps d'une tendre publication Instagram. "Mon Thierry, j'espère que tu vas te trouver quelques potes pour continuer à te marrer là-haut. Nous ici pour le moment ça rigole plus trop mais ne t'en fais pas ça va revenir", a-t-elle écrit, en légende d'un portrait du défunt comédien. Sur Twitter également, l'ex-épouse du réalisateur Olivier Marchal lui a rendu hommage : "Un de mes plus anciens amis de café théâtre nous a quitté hier. Malgré son impressionnant CV sa disparition ne fera pas la une et je tenais à lui rendre hommage. On a tellement ri ensemble RIP mon Thierry."

Originaire de Grenoble et formé au Cours Simon à Paris, Thierry Liagre avait commencé sa carrière au début des années 1980, aussi bien sur les planches que le petit et grand écran. S'il interprétait généralement des rôles secondaires, c'était bien souvent devant la caméra de réalisateurs de renom tels que Claude Zidi, Jean-Marie Poiré ou encore Christophe Barratier. Ses dernières apparitions au cinéma remontent à 2011, dans les films La nouvelle guerre des boutons et Tout est encore possible.