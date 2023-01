Catherine Matausch victime d'une "grande tristesse" et "sidérée" : elle partage ses craintes pour l'avenir

La rentrée 2022 fut particulière pour Catherine Matausch et ses collègues. Et pour cause, il s'agissait de leur toute dernière. Lors de la conférence de presse de France Télévisions en juillet dernier, il a en effet été annoncé que les JT de 12h et 19h de France 3 allaient disparaître pour être remplacés par 24 journaux régionaux. Cela marque ainsi la fin d'une histoire de 36 ans, au grand regret de Catherine Matausch qui n'a pas caché ressentir une "grande tristesse" lors d'une interview accordée au nouveau numéro du magazine Télé Star, en kiosque lundi 16 janvier.

"Ces journaux, c'est tout ma vie professionnelle. J'ai fait mon métier avec simplicité, passion, rigueur, et un profond respect des téléspectateurs. J'ai forcément ressenti une grande tristesse et une incompréhension. Ces journaux, c'est une institution", a déclaré la journaliste de 62 ans, avouant avoir été "sidérée" par la nouvelle. Mais Catherine Matausch se console en repensant à sa relation avec les téléspectateurs, lesquels lui ont été fidèles toutes ces années. "J'ai construit un respect et une confiance avec le public. C'est une énorme récompense qu'on ne m'enlèvera jamais", a-t-elle confié.

Reste que la figure de France 3 a beaucoup de mal à entrevoir l'avenir. "Je réfléchis à ma place au sein de France Télévisions, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir mise à l'écart. Je reste néanmoins apaisée. Avancer ne me fait pas peur, tant qu'il existe un chemin", demeure-t-elle positive.

Catherine Matausch remise de son cancer

Il faut dire que Catherine Matausch a traversé des périodes plus compliquées dont elle s'est relevée. En juin 2022, elle annonçait auprès de TV Grandes Chaînes avoir été confrontée dans le secret à de graves problèmes de santé. "La vie a été compliquée depuis un an et demi. J'ai enchaîné plusieurs arrêts-maladies à cause, entre autres, d'un cancer du poumon". Heureusement, aujourd'hui, tout va beaucoup mieux. "Je suis confiante, combattante et en harmonie. J'ai été opérée d'un cancer des poumons il y a quelques mois, cette maladie est derrière mois. Tout va bien maintenant", a-t-elle assuré.