Catherine Zeta-Jones blessée : depuis son lit, elle raconte un drôle d'accident

Le 18 novembre dernier, Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas ont fêté leurs 20 ans de mariage. A l'occasion de ses noces de porcelaine, la star a partagé un montage photo retraçant sa vie de couple avec l'acteur, qu'elle avait épousé en grande pompe au Plaza Hotel de New York, devant 250 invités, habillée d'une robe de mariée signée Christian Lacroix. "Quel nuit magique ça a été ! Et depuis 7304,85 jours et nuits, je t'aime autant qu'à l'époque (si ce n'est pour les 0,85). Merci pour l'amour et les rires", la mère de Dylan et Carys (20 et 17 ans) avait-elle commenté sur Instagram.