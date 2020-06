Cathy Guetta dans la tourmente : sa villa d'Ibiza menacée de destruction

La maison de Cathy Guetta à Ibiza pourrait bien être détruite par les autorités. D'après le journal local Diario de Ibiza, plusieurs larges parties de sa luxueuse villa baptisée Titanium sont concernées. L'État considère que l'ancienne épouse du DJ français David Guetta a fait construire les extensions en question sans avoir les autorisations nécessaires. 2 500 m2 de sa villa sont aujourd'hui menacés.

Cathy Guetta aurait fait réaliser des travaux estimés à 2 millions d'euros, pour la construction de terrasses, un sous-sol, une pergola et des chemins pavés. Son terrain comprenant un torrent, la zone avait été établie "terre rurale commune", classification qui requiert certaines autorisations spécifiques en termes de permis de construire.

Si ces extensions et aménagements venaient à être détruits, il faudrait reconstruire cette belle propriété. Rien que pour le démolissage, il en coûterait 30 000 euros, accompagnés d'une amende d'1 million d'euros pour avoir bravé la loi.

Cette sublime maison entièrement designée par Cathy Guetta comporte 12 chambres (rien que dans sa villa principale, la propriété étant composée de trois bâtiments distincts). Le domaine s'étend sur plus de 30 000 m2. La villa Titanium ferait également partie des onze villas les plus chères du monde. Il est d'ailleurs possible de la réserver pour plus de 130 000 euros la semaine.

Rappelons que Cathy Guetta vit désormais à Londres, avec ses enfants Tim Elvis (16 ans) et Angie (12 ans), même si elle ne manque pas de séjourner dans ce palace d'Ibiza pendant l'été...