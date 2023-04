Cathy Guetta : Pièce montée gigantesque, petits câlins avec son ex David... un anniversaire dans la démesure !

Passer son anniversaire sous un plaid à boire une tisane ? Très peu pour elle ! Cathy Guetta, reine incontestée de la nuit, a célébré ses 56 ans le 27 mars dernier. Quelques jours plus tard, évidemment, elle avait prévu de faire la fête. C'est en Floride, à Miami, que la grande business woman a soufflé ses bougies, dans une boîte de nuit gigantesque, le club LIV, entourée de sa famille et de ses proches.

Sur son compte Instagram, Cathy Guetta a partagé plusieurs photos et vidéos qui ont été prises lors de sa fête d'anniversaire, qui n'a pas duré une seule soirée... mais deux ! Ses enfants, Elvis et Angie, 19 ans et 15 ans, étaient évidemment présents - avec une petite dérogation d'âge pour la petite dernière -, mais également son ancien partenaire et amour de sa vie David Guetta, ainsi que quelques invités de marques tels que le modèle Winnie Harlow, Isabela Grutman, Melissa Satta ou encore Black Coffee.

Les bougies de Cathy Guetta étaient juchées, ce soir-là, sur une très haute pièce montée, très gold, surmontée d'une boule à facettes et décorée à l'aide de photos souvenirs - transportée, au passage, par une poignée de beaux gosses. "Merci à ma belle famille, Elvis, David et Miss Angie de faire partie de ma vie, écrit-elle sur son compte Instagram. Nous célébrons une année de plus à l'occasion de cet anniversaire. Vous m'apportez de l'amour, du bonheur, des rires et de la joie. Je remercie mes merveilleux amis qui étaient à Miami et ceux qui sont dans mon coeur. C'est mon premier anniversaire en Amérique. Je suis si heureuse."