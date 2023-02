Cathy et David Guetta, toujours ensemble malgré le divorce : le couple inséparable avec ses enfants Elvis et Angie

D'après les vidéos et clichés postés par Cathy Guetta sur Instagram, le quatuor était on ne peut plus épanoui de se retrouver. Parents et enfants ont pris la pose devant l'objectif, tous très heureux de pouvoir profiter d'instants si précieux : "Mon Elvis, ton anniversaire restera inoubliable. Papa, maman et Angie ont mis le feu ! Tous tes amis étaient si heureux sur le dancefloor. Cette fête était complètement folle, tu le mérites."

Unis comme les doigts de la main

La rupture n'aura donc eu aucun effet particulier sur les relations qu'entretiennent Cathy et David Guetta. Le fait que le DJ refasse sa vie avec le mannequin Jessica Ledon, de 26 ans de moins que lui, non plus. De toute façon, pour Cathy Guetta, le retour d'une histoire d'amour n'est pas possible : "Un revival ? Non. Ce n'est pas à l'ordre du jour, avait-elle indiqué sur Radio Monaco. David, c'est ma famille. À vie, c'est ma famille. Je suis tout pour lui, il est tout pour moi. On est les meilleurs amis du monde maintenant. On est très fiers d'avoir réussi ça." Inutile donc de prendre le risque de gâcher quoi que ce soit !