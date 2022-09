Cathy Guetta : Rares confidences sur ses enfants Tim et Angie, des "têtes" qui n'ont pas fini de faire parler

Heureuse d'avoir la même relation avec sa fille que sa mère et elle précédemment, elle n'en a pas oublié son aîné, Tim Elvis, lui aussi entré dans une fac américaine. Une belle réussite qu'elle a conscience d'avoir peu à peu soutenue. "Je suis heureuse de les aider à faire de longues études, de les encourager et de les soutenir. C'est grâce à la présence et au soutien de ms parents que j'ai pu réussir alors j'essaie de donner la même chose à Tim Elvis et Angie", explique-t-elle, tout en reconnaissant ne dormir que "cinq heures par jour" et lutter pour "ne pas se laisser parasiter par le travail", lorsqu'elle est avec eux.

Une belle réussite pour cette maman qui a dû, de plus, gérer un divorce difficile en 2014 avec le DJ qui partageait sa vie depuis plus de 20 ans. "On est restés ensemble 25 ans, on s'est aimé, il était tout pour moi. Il a décidé de rompre ce lien amoureux mais cela n'impliquait pas de briser notre famille. Je me suis démenée afin de préserver nos enfants", avoue-t-elle sans fard.

Mais aujourd'hui, elle sait que tous les deux ont parfaitement réussi leur séparation. "J'avais de la colère, de la peine, mais j'ai fait le deuil de mon couple et je suis parvenue à accepter. C'est ce qui nous a permis, David et moi, de conserver notre complicité, de pouvoir partir en vacances tous les quatre. Quand on est avec nos enfants, on leur raconte nos débuts, on se crée de nouveaux souvenirs tous ensemble", a-t-elle confié.