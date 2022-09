Diaporama : Cathy Guetta : Rares confidences sur ses enfants Tim et Angie, des "têtes" qui n'ont pas fini de faire parler

Cathy Guetta : Rares confidences sur ses enfants Tim et Angie, des "têtes"

David Guetta et son fils Tim Elvis au photocall de la 64ème édition des Grammy Awards au MGM Grand Garden à Las Vegas le 3 avril 2022. © Purepeople BestImage

Cathy Guetta pendant la soirée "Cathylicious by Cathy Guetta" au Gotha Club lors du 72ème Festival International du film de Cannes, France, le 23 mai 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © Purepeople BestImage, Rachid Bellak

Cathy Guetta et son fils Tim Elvis - People au défilé Kenzo Homme collection Automne-Hiver 2019/20 lors de la fashion week à Paris, le 20 janvier 2019. © Veeren/CVS/Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren

Cathy Guetta et son fils Tim Elvis - People au défilé Kenzo Homme collection Automne-Hiver 2019/20 lors de la fashion week à Paris, le 20 janvier 2019. © Veeren/CVS/Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren

Cathy Guetta et son fils Tim Elvis sont venus assister au défilé des meilleurs écoles de samba, celle du groupe spécial. Ils ont assisté aux défilés dans la loge "King" une loge haut de gamme où de nombreuses personnalités viennent assister au carnaval de Rio . Rio de Janeiro le 4 Mars 2019. © Denis Raphaël / Carnavalderio.fr / Bestimage © Purepeople BestImage, Denis Raphaël

Cathy Guetta et Nadia Farès - Lancement de la collection cosmétique "TIMELESS GLOW by Cathy Guetta" en collaboration avec "Seemy Cosmetics" à l'Hotel Costes à Paris, le 10 juin 2021. © Veeren / Jeremy Melloul / Bestimage © Purepeople BestImage, Veeren / Jeremy Melloul

Cathy Guetta pendant la soirée "Cathylicious by Cathy Guetta" au Gotha Club lors du 72ème Festival International du film de Cannes, France, le 23 mai 2019. © Rachid Bellak/Bestimage © Purepeople BestImage, Rachid Bellak

14 / 14