Cathy Guetta en vacances : moment de tendresse entre ses enfants Tom Elvis et Angie à Ibiza

En vacances sur son île fétiche Ibiza, Cathy Guetta passe du temps avec ses enfants Tim Elvis (22 ans) et Angie (14 ans). L'ancienne reine de la nuit a dévoilé un cliché de famille le 10 août 2022 en story Instagram, où l'on peut apercevoir son fils et sa fille qui ont chacun bien grandi. Jeune homme brun aux cheveux bouclés, Tom Elvis porte une chemise ample à motifs et tient tendrement dans les bras sa petite soeur en combinaison bleue pastel. "Family Time, So Precious" écrit l'ex-femme de David Guetta qui a tagué dans sa publication le restaurant Casa Jondal de l'île.

Il y a quelques jours, Cathy Guetta avait célébré avec beaucoup de fierté la fin des examens de son fils avant son entrée à l'université de Miami. Interviewée par Paris Match en 2018, elle avait révélé les souhaits de ses enfants concernant leur avenir professionnel. "Elvis veut devenir mannequin. Il adore la culture rap et hip-hop et se passionne pour l'univers de la mode liée à ce courant. (...) Il est incollable concernant les looks, sait tout des collaborations entre chanteurs et créateurs. Il aime aussi le foot, qu'il pratique, est fan absolu de Kylian Mbappé. Et je sens déjà poindre en lui l'homme d'affaires." avait-elle confié.

De son côté, Angie semble avoir hérité de la passion pour la musique de ses parents. Maman fière, l'organisatrice de soirées qui a été mariée près de 22 ans à David Guetta indiquait : "Elle est beaucoup plus artiste. Elle excelle au piano, dessine, fait de la danse, des claquettes. Son rêve pour l'instant : devenir danseuse de comédies musicales. À 10 ans, elle est déjà perfectionniste à un point inimaginable. Elle peut pleurer de rage si elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs." Deux rêves radicalement différents mais qui comblent de fierté leurs parents.

Divorcés depuis 2014, David et Cathy Guetta ont conservé de très bons rapports. "Tout est très naturel et très simple entre nous. On n'a jamais eu besoin de se creuser la tête sur des questions comme ça. On a vécu une histoire tellement belle, on a monté cette carrière. Ca s'est arrêté pour X raisons et aujourd'hui on est très très proches, très amis" avait confié l'ex-femme de David Guetta (désormais en couple avec Jessica Ledon).