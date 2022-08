David Guetta très musclé à 54 ans : il dévoile son corps sculpté en photo

La température est vite montée ce jeudi 4 août sur le compte Instagram de David Guetta. Le roi des platines a dévoilé ses abdos saillants à ses abonnés en partageant un cliché de lui en maillot de bain à la mer. L'artiste de 54 ans a décidé de se la jouer "Alerte à Malibu" pour immortaliser ce moment.

"Come and save me", a-t-il écrit en commentaire, en rajoutant le #nofilterneeded, alors qu'on l'aperçoit assis sur une planche avec une pagaie ainsi qu'une bouée à sa disposition. "Avec plaisir que je te sauve", peut-on lire dans les commentaires. Un corps de rêve déjà exposé par le passé qui a, sans surprise, tapé dans l'oeil des internautes. "Bro... respect tu travailles dur pour ce corps qui ​​vieillit mais en bonne forme. Bravo", a notamment écrit un fan.