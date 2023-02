David Guetta super musclé à 55 ans : virée à la plage avec sa jeune compagne, divine en bikini string

Quand il n'est pas aux quatre coins du monde à mettre de l'ambiance dans les plus grands clubs ou sur les plus grandes scènes, c'est à Miami que David Guetta pose ses valises. Le DJ français de 55 ans y profite d'un climat très clément propice à l'entretien de son bronzage.

Les sorties à la plage, l'ex-mari de Cathy Guetta les a multipliées ces dernières jours et en très bonne compagnie. Le 24 février dernier, le faiseur de tubes, et ce depuis depuis des années, avait pour partenaire de détente sa compagne, la sublime Jessica Ledon. Le couple a été vu en train de se prélasser sur leurs transats. L'occasion d'admirer la plastique très musclée de David Guetta. Malgré la cinquantaine passée, le Français entretient à la perfection ses abdos, une rigueur qu'il a notamment imposée à son fils aîné Elvis. Jessica Ledon avait quant à elle misé sur un bikini string, mettant parfaitement en valeur ses formes.

Le lendemain, samedi 25 février, la jeune femme était à l'honneur puisqu'une grande fête a été organisée pour son anniversaire. Si le mannequin ne mentionne pas son âge dans les images qu'elle a partagées dans sa story Instagram, elle aurait célébré ses 31 ans.

Une rupture, quelle rupture ?

Toutes ces apparitions du couple tendent à prouver qu'une rupture n'est plus à l'ordre du jour ! En octobre dernier, The Sun rapportait que le DJ et sa compagne avaient rompu après sept années passées ensemble. Le tabloïd britannique, s'appuyant sur une source, avançait même des raisons pour expliquer la fin de leur histoire. "David s'est éloigné de Jess et leurs styles de vie n'étaient plus compatibles désormais", avait commenté cet informateur. "Ils ont tellement de vécu ensemble que tout le monde autour d'eux pensaient qu'ils étaient fait l'un pour l'autre, mais ça n'a pas fonctionné comme on le pensait", avait-il ajouté, en concluant : "Ils n'ont pas complètement coupé les ponts entre eux et certains d'entre nous espérons qu'ils réussissent à recoller les morceaux un jour, mais il ne se laisse pas aller pour autant." Un voeu qui a donc bien été exaucé, si rupture et pause il y a bien eu.