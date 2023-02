Diaporama : David Guetta super musclé à 55 ans : virée à la plage avec sa jeune compagne, divine en bikini string

A 55 ans, David Guetta arbore de sacrés abdos ! David Guetta et sa compagne Jessica Ledon profitent d'une journée sur une plage de Miami, malgré les rumeurs de séparation. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Le célèbre DJ français était avec sa compagne Jessica Ledon pour cette sortie à la plage, à Miami. David Guetta et sa compagne Jessica Ledon profitent d'une journée sur une plage de Miami, malgré les rumeurs de séparation, le 24 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

La belle Jessica avait misé sur un bikini string, de quoi ravir David Guetta. David Guetta et sa compagne Jessica Ledon profitent d'une journée sur une plage de Miami, malgré les rumeurs de séparation, le 24 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

Le couple en pleine discussion, sous le soleil de Miami. David Guetta et sa compagne Jessica Ledon profitent d'une journée sur une plage de Miami, malgré les rumeurs de séparation, le 24 février 2023. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

7 / 26