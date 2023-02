Cathy Guetta : Grosse éclate avec sa fille Angie, copie conforme de son célèbre père David

Elle travaille très bien à l'école

Mais pour rappel, l'adolescente de 15 ans se fait la plus discrète possible. Son visage est quasiment inconnu des très nombreux fans de son célèbre papa. La raison ? Elle est très concentrée sur ses études, comme l'avait expliqué Cathy Guetta il y a quelques mois à Purepeople : Elle est en grade 5 ou 6 de piano, elle en joue très bien. Elle chante, elle prend des cours, elle voudrait être chanteuse. Mais en même temps, elle travaille très bien à l'école, elle ne veut pas se dire qu'elle sera chanteuse et ne pas avoir fait d'études à côté".

A noter qu'elle est totalement bilingue, puisqu'elle a vécu en France, à Londres et aux Etats-Unis.