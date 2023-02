"Mon merveilleux bébé" : Cathy Guetta si loin pour les 19 ans son fils Elvis, parfait mélange de ses célèbres parents

Figure incontournable de la nuit et de ses folles soirées, Cathy Guetta est aussi une maman très heureuse. Avec son ex-mari David, elle a eu deux enfants, Angie, née en 2007 et Elvis. Ce dernier, son aîné, vient de célébrer ses 19 ans et le jeune homme a droit à une belle déclaration d'amour sur les réseaux sociaux à cette occasion. L'organisatrice d'événements âgée de 55 ans a saisi son compte Instagram pour lui témoigner tout son amour, alors qu'ils sont séparés par la distance, le jeune homme étudiant désormais en Floride.

"09-02-2004, à 18h20, ma vie a changé... Mon merveilleux bébé 'Elvis' est né... Depuis ce jour, la priorité de ma vie est devenue TOI !!! Ton bonheur, ton éducation, ta sérénité, tes valeurs... 19 ans plus tard... Je suis tellement fier de toi mon Elvis. Tu es tellement unique, incroyable, gentil, reconnaissant, digne de confiance, déterminé à réussir, loyal, intelligent, drôle... Tu m'apportes de la joie chaque jour. Joyeux anniversaire mon magnifique fils, je te souhaite des moments inoubliables dans ta vie à l'université de Miami. Je t'aime pour toujours et à jamais", a écrit Cathy Guetta en légende de la photo de son fiston qu'elle a publiée. Sur le cliché, on peut observer à quel point le jeune homme est un beau mélange de ses deux célèbres parents !