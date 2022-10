David Guetta séparé, un retour de flamme avec Cathy ? "Je suis tout pour lui, il est tout pour moi"

L'annonce a pris tout le monde de court. Ce jeudi 27 octobre, The Sun a annoncé la rupture entre David Guetta et sa chérie Jessica Ledon après 7 ans de relation. Une séparation surprise que personne n'a vu venir : "David s'est éloigné de Jess et leurs styles de vie n'étaient plus compatibles désormais." Pour des raisons d'emplois du temps chargé les empêchant de profiter suffisamment à deux, le DJ et le mannequin ont préféré continuer leur vie chacun de leur côté. Si certains sont déçus, d'autres voient poindre l'espoir d'une réconciliation avec Cathy Guetta, son ex-femme et mère de ses enfants, Tim Elvis, 18 ans et Angie, 15 ans.

Cathy Guetta, avec qui le DJ a fondé un véritable empire du monde de la nuit du temps de leur mariage, était invitée sur les ondes de Radio Monaco a rapporté les propos. Elle n'a évidemment pas échappé au sujet brûlant concernant son ex-mari. Maxime Riou, animateur, a osé lui poser la question que l'on s'est tous posée en apprenant le récent célibat de David Guetta : va-t-il se remettre avec Cathy Guetta ?

La réponse de la business woman de 55 ans risque de faire des déçus : "Un revival ? Non. Ce n'est pas à l'ordre du jour" a-t-elle répondu tout en ne fermant pas la porte à un retour de flamme dans un avenir plus ou moins proche. Après tout, il ne faut jamais dire jamais, particulièrement quand les deux ex s'entendent toujours à la perfection et continuent de passer du temps ensemble pour l'équilibre de leur famille.