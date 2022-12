Cathy et David Guetta : Vacances grand luxe à Courchevel, leur fils Elvis est leur parfait mélange

Les vacances continuent pour la famille Guetta. Pour les fêtes de fin d'année, Cathy et David Guetta prouvent encore que malgré le divorce, ils sont toujours aussi soudés. Si leur séparation a d'abord été douloureuse, notamment pour Cathy Guetta, aujourd'hui tout est derrière eux et les ex prennent plaisir à se retrouver comme en cette fin d'année. Et c'est surtout pour leurs enfants, Elvis, 18 ans et Angie, 15 ans, qu'ils font en sorte de former toujours cette famille soudée. Pour Noël, ils ont décidé de se rendre du côté de Courchevel et ils semblent avoir mis le paquet.

Dans cette station huppée de Savoie, Cathy, David et les enfants partagent leur temps entre ski, restos en famille, balades dans la neige et vol en hélicoptère. Le quatuor de choc profite à fond et Elvis, aîné des deux enfants, régalent ses abonnés Instagram avec quelques images de leur voyage. Fan de son père, il n'a pas manqué de lui faire une déclaration. "Mon modèle", a écrit le jeune homme en légende de belles photos avec son père, devant un hélicoptère. Parfait mélange de ses deux parents, le beau gosse Elvis sait de qui tenir son charisme. Et le duo père et fils semble très complice.

Cathy Guetta met les choses au clair

De son côté, Cathy Guetta a également partagé quelques belles photos de leur aventure. "Mon bonheur, a écrit la businesswoman et reine de la nuit. Ski avec Elvis, la vie est belle à Courchevel." Et pourtant, l'heure ne semble pas à un retour de flamme entre les anciens époux. S'ils ont tous les deux gardé des sentiments très forts pour l'autre et se sont d'autant plus rapprochés depuis que le DJ a rompu avec son ex-compagne, le jeune mannequin Jessica Ledon, Cathy Guetta a mis un terme aux rumeurs à ce sujet.