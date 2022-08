Cathy Guetta : Nouvelle vie aux Etats-Unis avec les enfants, révélations

Lors de cette interview, Cathy Guetta avait déjà évoqué les ambitions de ses enfants, qui ont l'habitude de voyager à travers le monde, des montagnes suisses aux eaux bleues d'Ibiza. "Mes deux enfants veulent suivre leurs études aux Etats-Unis. Angie a l'ambition d'intégrer Harvard ou Yale, et Elvis, qui a décroché un 18 au bac français (à l'oral et à l'écrit), a postulé dans une université pour étudier le management et le business dans le sport, et plus précisément dans le foot, sa passion (...) Ils travaillent énormément. Bien sûr, je veille sur leur scolarité, je ne les lâche pas et j'ai même tendance à tout contrôler. Moi, je suis là pour les soutenir et les accompagner ; ils sont avec moi toute l'année", disait-elle alors.

En étant à Miami, Elvis pourra aussi passer plus de temps avec son père, David Guetta se rendant en Floride avec sa chérie Jessica de manière régulière !