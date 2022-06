Cathy Guetta dans les bras de son ex : retrouvailles rythmées avec David Guetta !

Privée des soirées d'Ibiza - île sur laquelle Marco Verratti a été cambriolé - qui ont fait d'elle une reine, pendant de trop longues années, Cathy Guetta reprend enfin du service. Et elle peut compter sur le soutien de ses proches pour relancer les affaires ! Alors que la saison estivale s'apprête à battre son plein, la maman d'Elvis et Angie a été aperçue, sur une luxueuse embarcation aquatique, auprès du DJ Black Coffee - Nkosinathi Innocent Maphumulo de son vrai nom - et de son ancien-époux, qui pratique la même profession comme vous le savez, David Guetta.

Tout est très naturel et très simple entre nous

Sur les photographies souvenirs partagées sur les réseaux sociaux, Cathy et David Guetta ont l'air plus complices que jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'un retour de flamme a eu lieu. Après tout, le musicien s'est rendu aux Baléares en compagnie de sa jeune compagne, Jessica Ledon. On peut donc dire que la rupture qu'il a vécu, après 22 ans de relation avec Cathy, s'est incroyablement bien passée. Il avait même accepté que son ex conserve son nom de famille à lui, pour raisons professionnelles. "Quelque part, c'était un nom devenu une marque, expliquait-elle à Purepeople. On a créé cette marque à deux, c'était naturel pour tous les deux que je garde ce nom. La question de l'accord ne s'est pas posée. Tout est très naturel et très simple entre nous. On n'a jamais eu besoin de se creuser la tête sur des questions comme ça."

Âgée de 55 ans, Cathy Guetta est, depuis le temps, devenue très discrète dès qu'il s'agit de sa vie privée. On sait qu'elle cherchait l'amour il y a quelques mois... mais aucune information n'a fuité depuis. Après tout, l'organisatrice de soirées avait été très marquée par son divorce, officialisé en 2014, et elle a eu du mal à passer à autre chose. "Même si moi je me voyais vieillir auprès de lui avec une canne et nos petits-enfants, je ne considère pas que nous ayons échoué, avouait-elle à Gala. Il est parti pour des raisons qui le concernent. Mais j'ai eu pour lui un amour inconditionnel. J'ai éprouvé un choc presque traumatique quand notre histoire s'est arrêtée. Il était à la fois mon prince charmant et mon meilleur ami, mais je me suis adaptée..."