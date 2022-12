Cathy et David Guetta, retrouvailles des ex pour Noël : paysage enneigé avec Elvis et Angie, le clan au complet !

Qui dit divorce ne dit pas forcément déchirure et guerre au tribunal. Cathy et David Guetta en sont le parfait exemple. Après avoir régné main dans la main sur le monde de la nuit pendant plus de vingt ans, les deux amoureux prenaient la décision de divorcer, après avoir renouvelé leurs voeux après autant de temps passé ensemble. Malgré cette décision de continuer leur vie séparément, Cathy et David Guetta sont restés en bons termes, pour leur bien et surtout celui de leurs deux enfants, Elvis, 18 ans et Angie, 15 ans.

Le duo s'entend tellement bien qu'il continue même de partir en vacances. Pour Noël, Cathy, David et les enfants ont mis le cap sur la station de Courchevel en Savoie. Ski, restos en famille, balades dans la neige et vol en hélicoptère, le quatuor de choc profite à fond des vacances et de ses retrouvailles en famille comme le prouvent les dernières images postées par Cathy Guetta en story Instagram (voir notre diaporama). On découvre Cathy Guetta en émerveillée en train de filmer la famille dans l'appareil en plein vol, ses enfants en prennent d'ailleurs plein les yeux.