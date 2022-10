David Guetta : Une photo de sa fille Angie dévoilée, elle est le sosie de sa maman !

Discrète et très pudique, Angie, la fille de David et Cathy Guetta se fait rare sur les réseaux sociaux. Contrairement à la plupart des adolescentes de son âge, la jolie rousse de 14 ans possède un compte privé sur Instagram et ne diffuse que rarement des informations sur sa vie privée. Le 15 octobre 2022, son frère Elvis a pourtant partagé un cliché de sa soeur avec laquelle il semble être en train de déjeuner dans un prestigieux établissement, le Beverly Hills Hotel.

Habillée d'un polo blanc, la jeune femme apparaît avec une longue chevelure auburn et ressemble comme deux gouttes d'eau à sa maman. Même bouche et même regard brun rieur, Angie est tout simplement sublime. "Lil sis" écrit affectueusement son frère en légende avec un coeur rouge.

Interviewée en septembre 2022 par Public, Cathy Guetta avait fait de tendres confidences sur sa fille qui venait de "faire sa rentrée aux Etats-Unis, dans un lycée américain" et qui semble être déjà très ambitieuse : "Elle souhaite aller à Harvard ou à Yale afin d'apprendre le business mais elle a aussi une fibre artistique. Elle joue très bien du piano, elle chante, elle danse. Je la vois bien dans la création... Je serai fière d'elle quoi qu'elle fasse."

Perfectionniste à un point inimaginable

Quelques années auparavant, en 2018, auprès de Paris Match, Cathy avait également confié à propos de sa cadette : "Elle est beaucoup plus artiste. Elle excelle au piano, dessine, fait de la danse, des claquettes. Son rêve pour l'instant : devenir danseuse de comédies musicales. À 10 ans, elle est déjà perfectionniste à un point inimaginable. Elle peut pleurer de rage si elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs."

Son frère âgé de 18 ans - en couple avec Faye Henderson - est de son côté plus tenté par le mannequinat ou le sport. "Il est incollable concernant les looks, sait tout des collaborations entre chanteurs et créateurs. Il aime aussi le foot, qu'il pratique, est fan absolu de Kylian Mbappé. Et je sens déjà poindre en lui l'homme d'affaires", avait confié sa maman, très fière.

Divorcés depuis 2014, David et Cathy Guetta ont conservé de très bons rapports et veillent de près sur leurs enfants. "Tout est très naturel et très simple entre nous. On n'a jamais eu besoin de se creuser la tête sur des questions comme ça. On a vécu une histoire tellement belle, on a monté cette carrière. Ca s'est arrêté pour X raisons et aujourd'hui on est très très proches, très amis", avait confié l'ex-femme de David Guetta (désormais en couple avec Jessica Ledon).