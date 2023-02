David et Cathy Guetta inséparables à Miami : ils offrent une fête fastueuse à leur fils Elvis, images à l'appui !

Par Anouchka Volkov Rédactrice Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid.

Mariés pendant plus de vingt ans, David et Cathy Guetta sont les parents d'Elvis et d'Angie. Séparés depuis 2014, les deux ex ont gardé des liens très forts malgré leur divorce et n'hésitent jamais à faire la fête ensemble. Ce fut le cas pour célébrer l'anniversaire de leur fils Elvis en Floride.

Le 19 février 2023, Cathy Guetta (55 ans) a pu retrouver son ex-mari David à Miami à l'occasion de l'anniversaire de leur fils Elvis. L'évènement organisé dans l'hôtel Nobu Eden Roc Miami, le clan Guetta a pu faire la fête sur des sons mixés par le célèbre DJ qui était acclamé par de nombreux invités stars dont Cédric Gervais, Franck Hair ou Dj Subzero. Toujours prêts à voir les choses en grand pour leurs enfants, Cathy et David Guetta ont exposé d'énormes lettres néon à l'extérieur de l'établissement : "HBDELVIS". L'occasion pour tout le clan Guetta de se réunir, Cathy ayant été loin de son fils le jour de son anniversaire, le 9 février dernier. Installé à Miami, Elvis n'était effectivement pas avec sa maman pour célébrer son 19ème anniversaire. "09-02-2004, à 18h20, ma vie a changé... Mon merveilleux bébé 'Elvis' est né... Depuis ce jour, la priorité de ma vie est devenue TOI !!! Ton bonheur, ton éducation, ta sérénité, tes valeurs... 19 ans plus tard... Je suis tellement fier de toi mon Elvis. Tu es tellement unique, incroyable, gentil, reconnaissant, digne de confiance, déterminé à réussir, loyal, intelligent, drôle... Tu m'apportes de la joie chaque jour. Joyeux anniversaire mon magnifique fils, je te souhaite des moments inoubliables dans ta vie à l'université de Miami. Je t'aime pour toujours et à jamais", avait écrit le Jour J Cathy, triste de ne pas être avec son fils. Parents d'une fille prénommée Angie (née le 23 septembre 2007), Cathy et David Guetta ont été mariés durant près de 22 ans jusqu'à 2014.

Récemment, Elvis était avec son papa à la cérémonie des Brit Awards à l'O2 Arena de Londres. Très fier, il a pu voir celui-ci jouer sur scène avec Becky Hill, Ella Henderson et Sam Ryder et remporté le prix du producteur de l'année. Lors de cette soirée, David Guetta a également nommé dans la catégorie "chanson internationale de l'année" pour le titre I'm Good (Blue), son duo avec Bebe Rexha. L'occasion de voir sur le tapis rouge qu'Elvis est désormais plus grand que son célèbre papa.