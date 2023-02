David Guetta : Son fils Elvis est plus grand que lui... il a pris beaucoup de sa maman Cathy

Cette soirée restera gravée dans la mémoire du DJ. Le samedi 11 février 2023, David Guetta s'est rendu à la cérémonie des Brit Awards à l'O2 Arena de Londres et ce pour plusieurs raisons. Il a non seulement joué sur scène avec Becky Hill, Ella Henderson et Sam Ryder, mais il a aussi remporté la récompense du producteur de l'année. L'artiste de 55 ans était également nommé dans la catégorie "chanson internationale de l'année" pour le titre I'm Good (Blue), son duo avec Bebe Rexha. Et tous ces honneurs, il y a eu droit devant son grand fils Elvis.

Comme on a pu le constater sur le tapis rouge installé devant l'O2 Arena de Londres, David Guetta était effectivement accompagné de son aîné Elvis. Ceux deux-là ont pris la pose ensemble, au niveau du photocall et surprise... le fils est devenu plus grand que le père ! Très fier de papa, le jeune homme de 19 ans a même tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. "Les Brits Awards, écrit-il. Félicitation à David Guetta et à Slawn [l'artiste qui a créé le design de la statuette remise aux lauréats, NDLR.], vous avez tous les deux tout déchiré !"