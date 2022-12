Cauet : Rare apparition de son ex-femme Virginie, une ressemblance frappante avec leur fille Ivana

Rappelons que Virginie et Cauet avaient entamé les procédures de leur divorce en 2019. Un bien mauvais moment à passer pour l'animateur de 49 ans qui confiait à l'époque que le tribunal était tout simplement "le pire endroit sur terre". "J'ai trouvé qu'il y avait une misère, une angoisse de voir tous ces couples qui ne se parlent plus, à deux mètres l'un de l'autre, de voir ce commerce de la tristesse des avocats, qui se foutent complètement de leurs clients. Vous allez devant un juge, qui s'en fout de vous, qui a dix dossiers avant et trente derrière, qui n'a même pas de compassion. J'ai trouvé - peut-être parce que je suis hypersensible - que cet endroit était horrible", avait-il jugé pour Télé Loisirs. Avec son ex Virginie, Cauet fait néanmoins son possible pour maintenant une bonne entente. "On sera toujours là ensemble pour nos enfants quand il le faut", avait-t-il assuré.

Depuis leur séparation, Cauet a retrouvé l'amour en la personne de Nathalie Dartois, une belle blonde mannequin qu'il fréquente depuis au moins 2021. Ensemble, ils forment une famille recomposée puisque Nathalie a elle aussi eu deux enfants auparavant, Sacha et Victoire.