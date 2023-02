Cauet : Sa fille Ivana en couple avec un séduisant sportif pro, belle célébration avec son compagnon

Dans la famille Cauet, on demande la fille. Ivana est plutôt active sur Instagram. La jeune femme de 20 ans partage son quotidien avec ses un peu plus de 35 000 abonnés. On peut y découvrir des photos avec son frère aîné Valmont (22 ans), avec sa maman Virginie ou encore avec son célèbre papa. Mais ce dernier et son frère ne sont pas les seuls hommes qui comptent dans sa vie. Elle est en couple et, le 5 février 2023, elle a d'ailleurs passé un cap avec son compagnon. Un sportif.

Dimanche était un jour particulier pour Ivana Cauet. Hier, elle célébrait ses deux ans d'amour avec son compagnon Cyprien, un pro du hockey sur gazon. Il est joueur dans le RCF Hockey depuis au moins 2017, un club pour lequel il a déjà décroché un titre de champion de France. Il a aussi réussi à décrocher le coeur de la belle blonde en 2021 et, pour fêter cet anniversaire, la fille de Cauet a souhaité poster de nouvelles photos en sa compagnie.

Sur la première, on peut apercevoir Ivana et Cyprien dans une fête foraine, devant une grande roue. Lui, enlace sa chère et tendre tout en fixant l'objectif. Elle, le regarde amoureusement tout en tenant ses bras. La seconde photo a semble-t-il été prise en vacances. Le beau sportif pose assis sur une chaise, avec la mer en fond. Il porte un t-shirt, un bob afin de se protéger du soleil et a les bras derrière la tête, comme pour faire comprendre qu'il est complètement détendu. "2", a simplement écrit la soeur de Valmont en légende de la publication. Un message accompagné d'un coeur. Un post "liké" par son papa.