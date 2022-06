Cécile Bois (Candice Renoir) proche de son beau-fils et partenaire Quentin Michaël ? Elle évoque leur relation

Depuis 2013, Cécile Bois se met dans la peau de Candice Renoir, dans la série éponyme à succès de France 2. Elle a donc vu passer de nombreux acteurs sur le plateau. Et parmi eux se trouve son beau-fils Quentin Michaël (22 ans), qui sera de retour dans la saison 10. Un sujet qu'elle a évoqué avec le magazine Nous deux (édition du 31 mai 2022).

Avec Cécile Bois, Jean-Pierre Michaël a eu deux filles âgée de 9 et 11 ans (dont les prénoms n'ont jamais été dévoilés). Mais d'une précédente relation, il a eux deux enfants, dont son fils Quentin qui a suivi ses pas. Il est en effet devenu acteur et a fait sa première apparition dans la saison 8 de Candice Renoir, en 2020. Mais l'actrice de 50 ans et son beau-fils n'ont pas eu besoin de ça pour nouer des liens. "Notre complexité préexistait à cette expérience de travail commune. Elle s'est d'ailleurs créée relativement vite, avec plus ou moins d'assiduité, au fil du temps. Il a un âge où il a besoin de se construire et de se trouver, loin de mon regard ou de celui de ses parents. Mais c'était bien parce qu'on a pu se voir, ce qui est assez rare en temps normal. Et ça m'a permis de constater qu'il était talentueux", a-t-elle confié. Des déclarations qui toucheront, à coup sûr, le principal intéressé.

Un beau-fils talentueux

Ce n'est pas la première fois que Cécile Bois se confie sur Quentin Michaël. Il y a deux ans, à l'occasion d'une interview pour le même magazine, elle a expliqué comment, grâce à elle, le jeune homme avait pu faire ses premiers pas d'acteur. A l'époque, il était dans une école de comédie. Et l'interprète de Candice Renoir a immédiatement pensé à lui pour jouer le rôle du petit ami de sa fille de fiction. "Deux mois plus tard, la productrice m'a dit qu'il était retenu", avait-elle précisé. Une nouvelle qui l'a enchantée. Toutefois, elle s'est vite assurée qu'il avait bel et bien été choisi pour son talent : "Je lui ai tout de suite répondu que je ne voulais pas qu'il soit pistonné. Elle m'a assuré que ce n'était pas le cas, qu'il était le seul à avoir ajouté une plus-value au personnage qui n'était pas écrite."

Cécile Bois a en effet vite constaté que Quentin Michaël était très talentueux et que c'était "un privilège incroyable" d'avoir assisté à ses premiers pas devant une caméra. "Je suis très touchée et fière de ça. En revanche, sur le plateau, je ne lui ai pas donné de conseils ni d'accompagnement particulier. Je l'ai laissé faire son propre parcours. Et, en le voyant jouer, j'ai compris pourquoi il avait séduit la production : lui qui est tout sauf antipathique, incarne un personnage qui l'est, mais il a su lui donner un côté attachant", avait-elle conclu.