Cécile de France, maman de deux enfants avec Guillaume : ses rares confidences sur leur vie de famille

Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est sans doute le dicton favori de Cécile de France. Installée dans un discret village du nord de la France, à deux pas de la Belgique sa mère patrie, la comédienne mène une vie d'art, de nature et de partitions. Et pour cause. Depuis l'année 1997, elle est en couple avec Guillaume Siron, un musicien qu'elle a rencontré sur les bancs de l'École supérieure des arts et techniques du théâtre. Il était dans la section "Son", elle "Comédie"... ce qui ne les a pas empêchés de se croiser pour ne plus jamais se quitter.

Si je fais ce métier c'est pour raconter des histoires avec passion. Et rien d'autre

Cécile de France et Guillaume Siron se sont mariés en 2006. Ils ont eu deux enfants ensemble, sans que l'actrice ne souhaite vraiment évoquer cette facette de son quotidien. Tout juste sait-on que Lino, l'aîné, a 13 ans et Joy, sa soeur, en a 8. "Je ne parle pas beaucoup d'eux parce que mon fils souffre déjà à l'école d'avoir une maman connue", expliquait-elle dans les colonnes du magazine Elle en 2013. C'est sans doute pourquoi ils grandissent loin de la grande ville, du faste et des paillettes... sauf quand maman les prend sous le coude pour partir en tournage ! "Si je fais ce métier c'est pour raconter des histoires avec passion. Et rien d'autre, précisait-elle dans Télé 7 Jours. Je veux bien parler passionnément de mon métier, pas de ma vie personnelle. Et c'est justement pour ça que tout va bien. Je fais tout pour ne pas passer à côté de ma vie. Je suis heureuse dans mon métier et dans le reste aussi."

Il n'y a rien que j'aime plus au monde que d'être à la maison avec mon compagnon et mes enfants

On ne se lasse pas de la voir à l'écran. Cécile de France enchaîne les beaux rôles et a reçu le Globe de Cristal de la meilleure actrice pour le film Un secret, de Claude Miller. Elle a même présenté la 39e cérémonie des César du cinéma, en 2014, depuis le théâtre du Châtelet à Paris. Or de question, pour autant, de mettre en scène cette "vie de saltimbanque" qu'elle mène avec Guillaume, Lino et Joy. L'actrice, originaire de Namur, a trouvé l'équilibre qui lui convient et ne compte pas tout faire exploser du jour au lendemain. "En fait, il n'y a rien que j'aime plus au monde que d'être dans ma maison avec mon compagnon et mes enfants, assurait-elle dans le magazine Psychologies. On me fait souvent remarquer que je suis une mère tranquille, d'ailleurs : je ne m'inquiète pas pour mes enfants. J'ai une grande confiance en eux..."