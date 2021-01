Cécile de Ménibus : En colère, elle rappelle le suicide de sa soeur victime d'inceste

Sur les réseaux sociaux, comédiennes, chanteuses et artistes partagent des photographies d'adolescence pour expliquer que, non, elles n'avaient pas la maturité nécessaire pour consentir à avoir un rapport sexuel à l'âge de 13 ans. Un élan auquel Cécile de Ménibus n'a certes pas participé. Le 23 janvier 2021, c'est une autre thématique qui captait son attention puisqu'elle évoquait son ras-le-bol vis-à-vis de toutes les polémiques autour de Camélia Jordana - qui ne cesse de subir les foudres de l'opinion publique dès qu'elle prend la parole. "Vous n'aimez pas notre police, vous n'aimez pas nos pères, frères et maris, vous n'aimez pas nos actrices, regrettait l'animatrice. Et pourtant, la plupart d'entre eux ont exaucé votre rêve de vivre de votre passion. Alors cessez de nous diviser et de nous condamner."