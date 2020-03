Cécilia (Pékin Express) éliminée avec Matthieu : "On ne se voit pas du tout"

Mardi 3 mars 2020, l'aventure Pékin Express 2020 a pris fin pour les ex-amoureux Cécilia et Matthieu. Le couple vainqueur du programme en 2010 et qui s'est séparé il y a huit ans a pris un très gros risque en se portant volontaire pour avoir le Drapeau noir. Pire, leur manque de communication a été fatal à leur participation. Cécilia est revenue sur son aventure pour Purepeople.com.

Pourquoi avoir accepté de repartir avec votre ex ?

Bonne question... Je suis compétitrice, j'aime le challenge, c'est un Pekin Express All Star et ça ne se refuse pas. Dès qu'on me parle de compétition, j'y vais, même si le challenge est compliqué.

Avant de repartir, avez-vous décidé de vous imposer des limites à ne pas franchir ?

Je n'ai imposé aucune limite parce que j'ai un caractère fort, je suis une grande gueule et je sais qu'on peut tous s'énerver dans Pékin Express. En revanche, Matthieu m'avait demandé de ne pas gueuler. Je peux comprendre sa demande, car lors de notre première aventure, je pense qu'il a souffert de l'image que l'on a renvoyée.

Est-ce que vous vous fréquentiez encore avant de repartir ?Il est arrivé qu'on s'aperçoive, car on habite la même ville, mais on n'est pas restés potes. Après notre rupture, nous n'avons conservé aucun lien, ce qui a rendu les choses compliquées sur Pékin Express.

Si vous aviez eu le choix, avec qui seriez-vous partie ?

Avec mon copain, évidemment ! On s'entend très bien. Il y a beaucoup de rigolades entre nous et ça aurait pu être vraiment sympa. Sportivement, on est pareil, en plus ! Même si j'ai gagné Pékin Express avec Matthieu il y a quelques années, je ne serais pas repartie avec lui, car le fait d'être des ex nous met dans une position très compliquée.

Comment votre compagnon a réagi à l'idée que vous participiez au programme avec votre ex ?

Il l'a très bien pris. Matthieu est venu me voir, ils se sont rencontrés et puis mon copain a bien vu que nous n'étions même plus amis. Il était impossible qu'il puisse imaginer un retour de flammes entre nous. Les présentations ont été faites, les choses ont été très carrées. Mais moi, j'aurais été beaucoup moins ouverte là-dessus, j'aurais dit non ! (rires)

On a l'impression depuis le début de cette saison que vous êtes moins compétitrice...

Je n'étais pas moi, en fait. Je ne me régale pas lorsque je me vois dans ce Pékin Express. Je n'aimais pas mon image d'avant où je gueulais et où on me détestait, mais au moins, il se passait un truc ! Là, je suis effacée. Tout le monde me le dit et j'avais prévenu mes proches de ne pas s'attendre à voir la guerrière et la combattante.

Est-ce que votre manque d'entente est aussi à l'origine de votre mauvais parcours ?

Je pense qu'il y a eu des moments difficiles, car on se parle moins, on n'ose pas se brusquer et, du coup, on y va moins vite, moins fort, on s'écoute moins. Je pars à droite, il part à gauche... Voilà où ça bloque...

Regrettez-vous d'avoir pris le Drapeau noir ?

Oui... C'était à double tranchant. Je ne pensais pas qu'on aurait une ligne droite comme ça sur la route et qu'on ne croiserait personne. J'ai pris le risque, car je pensais qu'il valait mieux commencer avec que finir avec.

En avez-vous voulu à Matthieu d'avoir perdu lors du Duel final ?

Non pas du tout. Je pense qu'il a donné le maximum de lui-même.

Quels sont vos rapports depuis le tournage ?

On ne se voit pas du tout. Je pense qu'il n'avait pas envie d'être avec moi. J'ai ressenti qu'il avait envie de faire Pékin Express, mais pas avec moi. Mais je pense que quand on participe à une émission comme ça, il faut faire l'effort de bien s'entendre, d'être un peu copains.

