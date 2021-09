Cédric Jubillar, l'appel mystérieux à son père : Delphine au bout du fil ?

On connait désormais autant de protagonistes de l'affaire Jubillar que dans l'affaire Grégory. Alors que la cour d'appel de Toulouse examine le dossier le mardi 14 septembre 2021 en vue de la demande de remise en liberté de Cédric Jubillar - refusée en première instance -, son père s'exprime pour la première fois. Il ne l'a pas vu depuis vingt ans.

Dans une interview à La Dépêche parue ce mardi, Gérard D. 54 ans, raconte comment il est devenu père très tôt dans sa vie. "J'avais 19 ans quand j'ai rencontré la mère de Cédric. Elle en avait 16. On a fait connaissance chez une amie à elle, à Béziers. À cette époque, je faisais mon service militaire. On s'est fréquentés près de 8 mois en tout. Elle est tombée enceinte, et après on ne s'est plus entendus. On s'est quittés, Cédric était bébé", se souvient-il. Le père de Cédric a ensuite refait sa vie ailleurs : "J'étais jeune mais j'étais autonome et je travaillais. J'avais obtenu un CAP de maçon, j'ai travaillé en tant qu'agent d'entretien et je me suis toujours débrouillé."

Delphine au bout du fil ?

De la vie de son fils, il sait qu'il a été placé en foyer lorsqu'il était adolescent, mais aussi qu'il est devenu papa. Un mystérieux appel lui révèle l'existence d'un petit-enfant. Aujourd'hui, on devine qu'il s'agissait de la voix de Delphine Aussaguel, présumée assassinée. "Il y a un peu plus de six ans, j'ai reçu un appel téléphonique. Au bout du fil j'ai reconnu une voix de femme qui m'informait que j'étais grand-père. Et puis ça a aussitôt raccroché. Je n'ai jamais su qui était au bout du fil. Mais cela correspondait à la naissance du premier enfant de Cédric", a-t-il expliqué à nos confrères tarnais.

Le mardi 14 septembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a débattu de la demande en liberté déposée par les trois avocats pénalistes de Cédric Jubillar. L'avocate générale a requis "avec conviction" le maintien en détention du plaquiste, actuellement mis en examen pour "meurtre par conjoint". La chambre d'instruction rendra son arrêt le mardi 21 septembre prochain.

De nouvelles investigations sont attendues dans les prochains jours autour de Cagnac-les-Mines (Tarn) et de ses zones boisées afin de retrouver le corps de Delphine Jubillar.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.