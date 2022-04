Cédric Jubillar "submergé par la tristesse" : ce rare moment de "sincérité" étonne les experts !

Plus d'un an après la disparition de Delphine Jubillar, le 16 décembre 2020, son époux Cédric Jubillar est toujours le principal suspect. Incarcéré depuis dix mois, le peintre plaquiste de 34 ans continue de clamer son innocence. Alors que son expertise psychiatrique vient d'être apportée au dossier, le père de famille pointe à nouveau du doigt les conditions carcérales assurant être "poussé au suicide". Lors de son premier rendez-vous avec le psychiatre expert, l'artisan accusé du meurtre de l'infirmière du Tarn explique que les surveillants sont "injustes et méprisants". "Ils vont me pousser au suicide", lâche-t-il, en visant les visites nocturnes effectuées la nuit dans le but de contrôler les détenus, "lumière allumée", précisent nos confrères du journal Le Parisien, ce mercredi 27 avril.

Le rapport fait état de la personnalité insaisissable de Cédric Jubillar. Il n'est atteint d'aucun trouble psychique ayant aboli son discernement. Et lorsqu'il évoque son enfance, il va montrer pour la première fois un moment d'émotion. En parlant de sa grand-mère maternelle, décédée en février 2020, il se met à pleurer. Seul moment où "il est apparu beaucoup moins défensif, submergé par la tristesse et une émotion qui est apparue très sincère", rapporte le médecin toulousain. Le reste du temps, le mari de Delphine Jubillar apparaît toujours "égocentrique", "sûr de lui", "parfois arrogant" et assez "tonique". "Coléreux" et aussi "séducteur", Cédric Jubillar affiche une intelligence normale et sait s'adapter à son interlocuteur, apprend-on également. Mais ce dossier met surtout en avant qu'il ne laisse apparaître "aucun sentiment de culpabilité".

Les lunettes de Delphine Jubillar ont parlé

Si le peintre plaquiste assure que son épouse "s'est cassée" en Espagne, un élément à charge pourrait bien aller à nouveau à l'inverse de sa thèse. En effet, les lunettes de vue de Delphine Jubillar ont été étudiées et une expertise technique remise au dossier le 7 avril dernier, révèle que ces dernières étaient disloquées et inutilisables en l'état. Pour les enquêteurs, ces dernières auraient bien été "endommagées lors d'une dispute violente". Quant au fils du couple, le petit garçon assure que le soir de sa disparition sa mère portait bien ses lunettes pour regarder La France a un incroyable talent sur M6 "pour bien voir".

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.