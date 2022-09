Céline Dion : 10 000 mètres carrés, 14 salles de bains, 3 piscines... sa maison hors norme

My heart will go on, All by myself, Pour que tu m'aimes encore... Ses tubes sont connus de tous et sont une fois de plus à l'honneur ce mercredi 7 septembre dans l'émission Les 20 chansons de Céline Dion préférées des Français diffusée sur W9. L'occasion de revenir sur l'immense et spectaculaire demeure, appelée Jupiter Island dont était propriétaire la star Québécoise jusqu'à ce qu'elle soit vende en 2017 à un riche homme d'affaires américain pour la modique somme de 38,5 millions de dollars.

"Je suis fier d'annoncer la vente" avait annoncé le courtier Joseph Montanaro sur Facebook. Elle devait initialement se vendre pour la somme 72,5 millions de dollars, mais le prix a considérablement baissé au fil des années jusqu'à ce que la star ne décide d'accélérer les choses avec la mort de son chéri René Angélil en 2016, avec qui elle avait acheté cette propriété en 2010 (ils sont ensemble les parents de René-Charles, Nelson et Eddy).

Une maison de rêve, des voisins de luxe...

"René m'a préparé toute ma vie depuis que j'ai 12 ans. Je n'ai jamais rencontré un autre homme, je n'ai jamais embrassé un autre homme dans ma vie... Il me manque beaucoup, il était mon partenaire, l'homme que j'embrassais, l'homme avec qui je faisais l'amour. Je partageais avec lui mes soucis, mes rêves. J'étais là pour René, Je suis toujours là pour lui", confiait-elle il y a quelques années à son sujet pour The Sun.

Cette maison située en Floride appartient donc désormais à son passé et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était hors norme : superficie de 10 000 mètres carrés, avec cinq pavillons au bord de l'Océan Atlantique, 13 chambres, 14 salles de bain, un terrain de tennis, un terrain de golf, trois piscines dont deux sont reliés à un parc aquatique... Cette propriété de 22 hectares à Jupiter Island au Nord de Miami a de quoi en faire saliver plus d'un. D'après Capital, les immenses sportifs que sont Michael Jordan et Tiger Woods habiteraient dans le coin.

À noter que la vente de ce bien faisait suite à celle de son manoir de Laval au Canada pour 7 millions d'euros, bien loin des 21 millions exigés au départ.