Céline Dion : Gourmande, elle compte bien s'autoriser un écart pour une bonne raison...

Encore une bougie de souffler. Et qu'importe si son anniversaire tombe en pleine pandémie, nul doute que Céline Dion compte bien fêter avec les siens ses 53 ans. La superstar québécoise a d'ores et déjà reçu des milliers de messages de ses fans à travers le monde. Elle aussi pense à eux.

Sur Instagram, l'interprète de My Heart Will Go On a partagé trois photos d'elle découpant un énorme gâteau et faisant mine de dévorer une part gigantesque. Des clichés pris il y a précisément vingt-ans, lors de la sortie du disque Falling Into You. En légende, elle écrit : "Je ne compte pas les années, mais je vais certainement manger du gâteau ! Merci pour tous vos souhaits d'anniversaire ! - Céline xx..." Un petit écart minceur pour la chanteuse à la très fine - et souvent critiquée - silhouette. Céline Dion peut se faire plaisir en se lâchant exceptionnellement sur les calories, elle qui s'entretient régulièrement par la danse et le sport. Si la veuve de René Angélil fait attention à ce qu'elle mange, cela ne l'empêche pas d'être gourmande et de savoir profiter. Ainsi, on avait pu la découvrir adepte du couscous ou des sandwichs au pastrami de chez Schwartz. D'ailleurs, quand elle est à Paris, elle s'offre aussi volontiers des virées dans de bons restaurants.