Céline Dion : Le geste fou d'un fan, complètement ivre, pendant les fêtes...

Il y a deux désormais au moins deux Céline Dion sur la planète. La première, chanteuse mondialement connue à qui l'on doit le tube My Heart Will Go On installée aux Etats-Unis, et la seconde au Royaume-Uni sous les traits de... Thomas Dodd. Comme le rapporte The Post, ce jeune homme de 30 ans a officiellement changé son identité aux yeux de la loi pour porter le même nom que la star. Une décision prise sous l'effet de l'alcool.

Thomas Dodd a révélé avoir regardé un concert de Céline Dion sur sa télévision la veille de Noël et qu'il buvait à ce moment-là du champagne offert par un ami. "Elle est la personne vers laquelle je me tourne quand j'ai besoin de me remonter le moral", a-t-il expliqué. Visiblement, ledit moral était très bas puisqu'il a bu à lui tout seul un magnum soit 1,5 litre ! "Cela doit expliquer beaucoup de choses !", a-t-il plaisanté. Pendant qu'il regardait le concert de la diva, il s'est retrouvé à naviguer sur des applications et est tombé sur une permettant de faire un changement de nom à l'état civil contre une centaine d'euros.

Quelques jours plus tard, Thomas Dodd termine sa journée de travail dans le Staffordshire et rentre chez lui où l'attend une enveloppe avec des papiers officiels. "Je n'avais pas conscience d'avoir fait cela jusqu'à ce que je trouve l'enveloppe dans mon courrier. Au premier abord, j'ai dû m'assoir car je ne pouvais pas y croire puis j'ai vérifié mon compte bancaire ce qui a tout confirmé. Une fois dans cette panade, j'ai signé les documents sur le champs puisque bordel je l'adore !", a-t-il relaté. Il a alors apposé une nouvelle signature sur le document légal le représentant sous l'identité de Monsieur Céline Dion.

Amusé par la situation, qu'il a partagé sur Twitter, Thomas Dodd a expliqué avoir déjà vu des photographes devant chez lui et qu'il reçoit des messages de fans de Céline Dion lui demandant une petite vidéo. En revanche, il vient de s'installer dans "un petit village" et n'a pas encore eu l'occasion de parler à grand monde. Cette histoire, relatée par plusieurs sites, devrait lui permettre de faire des rencontres amusantes avec ses voisins.