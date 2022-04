Céline (Koh-Lanta) bouleversée par la mort d'un proche : son message déchirant...

Mardi 5 avril 2022, TF1 diffusait le sixième numéro de Koh-Lanta, Le Totem maudit. La soirée a été marquée par l'abandon médical de Jean-Philippe ainsi que le retour puis l'élimination de Stéphanie. Un épisode qui a, encore une fois, fait réagir les fidèles téléspectateurs sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, une aventurière de cette édition a partagé une bien mauvaise nouvelle... Sur son compte Instagram, elle annonce la mort d'un être cher à son coeur.

Il s'agit de Céline, éliminée lors du tout premier épisode du jeu. L'infirmière libérale de 41 ans publie une capture d'écran de son portrait filmé par les caméras de la Une et diffusé dans Koh-Lanta, Le Totem maudit. "Mon coeur pleure", lance-t-elle. Et de mettre des mots sur sa peine : "Notre dernière aventure. Ce n'est pas une patiente, mais une amie, une collègue que je viens de perdre. Mon coeur pleure depuis quelques heures. 11 ans de soins, de partage... Je ne vois pas comment je ne peux pleurer votre perte."

Visiblement très touchée par la perte de cette "amie" et "collègue", Céline tient à lui rendre un bel hommage à travers son post. "A mes yeux une femme forte, courageuse, une mère hors norme. J'ai vu vos enfants évoluer, votre mari vous porter, écrit-elle. Oui je pleure, je pleure votre absence qui, dans ma vie pro et perso, va être énorme, regrette l'aventurière. Je continuerai chaque jours à oeuvrer dans mon métier pour vous, mais plus de la même manière. Adieu mon amie." Et de poursuivre : "A jamais dans mon coeur ma patiente, ma collègue, mon amie. Mes aventures et mes combats sont pour toi. Repose en paix, tu as combattu comme une lionne."