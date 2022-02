Céline (Koh-Lanta 2022) révèle être veuve : message bouleversant à ses enfants...

Après une édition All Stars riche en rebondissements et sans gagnant, Koh-Lanta signe son grand retour. Mardi 22 février 2022, TF1 et ALP lancent une nouvelle saison baptisée Le Totem maudit. Ils sont vingt-quatre aventuriers en lice, douze hommes et douze femmes. Parmi eux, plusieurs profils se dégagent déjà : Anne-Sophie la femme de footballeur, Yannick le basketteur, Stéphanie la croupière stratège ou encore Céline, l'infirmière altruiste. Derrière ce grand coeur se cache pourtant une profonde tristesse liée à un drame.

Dimanche 13 février 2022, à moins de dix jours du coup d'envoi de Koh-Lanta, Le Totem maudit, Céline se saisit de son compte Instagram afin de partager une photo de ses enfants. Deux têtes blondes installées de dos, tout près d'une maison en pierre et face à la nature, entre ciel bleu et verdure. Ce joli cliché, peut-être souvenir de vacances en famille, laisse place à un triste texte.

"4 ans après la mort de votre père, maman vous dédie cette aventure à tout jamais gravée dans ma tête", lance Céline en légende. C'est ainsi que ses fidèles followers découvrent que la jolie blonde aux yeux bleus a perdu un proche, le papa de ses enfants étant décédé. "Maman aura aussi survécu à cette pandémie de Covid-19 qui vous a fait très peur", poursuit cette infirmière de 41 ans. Sa participation à Koh-Lanta, Céline la dédie aussi "à tous les enfants qui grandissent sans un parent", et notamment aux filles et fils de policiers disparus. En effet, elle adresse une mention à Orpheopolis, institution qui "soutient et accompagne les orphelins de policiers et leurs familles grâce à la générosité publique". Si elle ne donne plus de détails, il est probable que le père de ses enfants faisait partie des forces de police.