Céline Sallette (Infiniti) séparée de ses deux jeunes enfants : "C'est vertigineux..."

Céline Sallette s'est rendue au Festival Canneseries, sur la Côte-d'Azur, pour défendre les couleurs de la nouvelle série, Infiniti, dont elle est la tête d'affiche. Depuis le 4 avril 2022, les téléspectateurs découvrent cet ovni spatial, mélange de thriller, de science-fiction et de polar, qui raconte l'enquête de la spationaute Anna Zarathi et de son acolyte policier Isaak Turgun.

Mon corps est transformé : on le voit à l'écran

Pour se préparer à travailler sous la direction de Stéphane Pannetier et Julien Vanlerenberghe, Céline Sallette a dû mettre les bouchées doubles. Ce qui est, notamment, passé par une sacré préparation physique. "Mon personnage, Anna Zarathi, c'est un faisceau laser : un condensé de vitalité, de force, de puissance, explique l'actrice de 41 ans dans les colonnes du magazine Paris Match. Tenir suspendue par des câbles avec un harnachement de 25 kilos pour les scènes d'apesanteur, c'est trois mois de renforcement musculaire, de levée de poids intensive. Mon corps est transformé : on le voit à l'écran."

Mon fils de 2 ans m'en voulait quand je rentrais, il le le faisait sentir

Le plus compliqué, lors du tournage des six épisodes de la série Infiniti, n'a pas été de relever ce défi sportif. C'est dans la tête, et dans le coeur, que les choses ont été compliquées pour Céline Sallette. En couple avec l'architecte Philibert Dechelette, elle a eu deux enfants, dont un très jeune garçon né le 25 septembre 2019 . "J'ai été éprouvée par la solitude et le vide sur ce tournage, admet-elle. J'ai deux enfants. Quand tu es au Kazakhstan pendant plusieurs semaines et que ton mec et ta fille ne peuvent pas venir te voir à cause du Covid et de la complexité des visas c'est vertigineux comme séparation. Rien n'est possible dans cet éloignement. Mon fils de 2 ans m'en voulait quand je rentrais, il le le faisait sentir..." Maman avait, toutefois, une bonne excuse pour s'envoler de l'autre côté de l'Europe...

Retrouvez l'interview de Céline Sallette dans le magazine Paris Match, n°3805.