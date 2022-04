Fabienne Carat joue la transparence, Bilal Hassani incroyable phoenix auprès de... la fille d'Heidi Klum !

Toutes les meilleures choses ont une fin. La 5e édition du Festival Canneseries a fermé ses portes le mercredi 6 avril 2022. Pour rythmer cette dernière journée, Bilal Hassani est venu défendre la série Content Creators sur le tapis rose de l'évènement, dans une sublime robe Jean-Paul Gaultier, véritable phoenix renaissant de ses cendres, auprès de ses camarades Célia Filoche, Elise Coumau, Justine Courau et Joyca - Jordan Rondelli. Le jury a finalement remis ses récompenses lors d'une cérémonie de clôture haute en couleurs.

Après six jours de projections et de rencontres, Fanny Herrero et ses comparses, Olafur Darri Olafsson, Denis O'Hare, Daniel Pemberton, Anne Marivin et Sami Outalbali ont pris leur décision. Le Festival Canneseries s'est finalement terminé sur la projection des deux premiers épisodes de la suite de la série La Flamme, intitulée Flambeau : les aventuriers de Chupacabra, parodie de l'émission Koh-Lanta. Cette petite fantaisie a réuni les membres de l'équipe du programme, Jonathan Cohen, Géraldine Nakache, Laura Felpin, Natacha Lindinger, Sébastien Chassagne, Mister V, Thomas Scimeca, Jérôme Commandeur et Jonathan Lambert.

Etaient également présents : Fabienne Carat, dans une robe Christophe Guillarmé volantée en tulle noir floqué, avec des boucles d'oreilles Helena Joy Paris et une pochette Carmen Steffens, mais aussi Albin Lewi, David Lisnard, le maire de Cannes, Benoît Louvet, Alex Eslam, Hanna Maria Heidrich, Lili Epply, Aaron Kissiov, Gaia Weiss, Marilou Aussilloux, Iman Perez, Barbara Cabrita, Teresa Riott, Franck Sémonin, Valentina Ferragni et son compagnon Luca Vezil ainsi que Leni Klum, la fille d'Heidi Klum et de l'homme d'affaires italien Flavio Briatore.

Canneseries 2022, le palmarès complet

Compétition

Meilleure série : The Lesson

Grand Prix Dior : Audrey est revenue

Meilleur scénario : Souls

Meilleure musique : Souls

Prix spécial d'interprétation : Audrey est revenue

Meilleure interprétation : The Lesson

Prix des Lycéens meilleure série longue : Afterglow

Compétition séries courtes

Meilleure série courte : Hacked

Prix Dior de la révélation : Complètement Lycée

Prix étudiants meilleure série courte : Everythong You Love

Prix d'honneur

Variety Icon Award : Gillian Anderson

Madame Figaro Rising star award : Sydney Sweeney

Konbini prix de l'engagement : SKAM France