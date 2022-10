Cérémonie du Ballon d'Or 2022 : un footballeur très amer à cause de son classement

C'est toujours un peu la même chose avec les concours comme le Ballon d'Or, beaucoup d'appelés, peu d'élus et cette année, le grand gagnant s'appelle Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a été l'auteur d'une saison fantastique en tous points avec son club, qu'il a emmené jusqu'au bout en Ligue des Champions. Même s'il a eu une importance capitale, le Français de 34 ans n'a pas été le seul joueur important dans cette belle campagne européenne. On peut notamment évoquer son coéquipier brésilien Vinicius Junior, qui termine 8e du classement et également le gardien de but de l'équipe, Thibaut Courtois.

Ce dernier est une valeur sûre à son poste depuis de nombreuses années et il vient d'ailleurs de remporter le trophée Yachine, qui récompense le meilleur gardien de but de la saison. Malgré tout, le Belge de 30 ans a eu un petit sentiment d'amertume après la soirée, comme il l'a indiqué au journal espagnol la Cadena Ser. Septième du Ballon d'Or derrière des joueurs comme Kylian Mbappé ou Kevin De Bruyne, il n'a visiblement pas apprécié son classement. "Tout d'abord, je veux dire que je suis très heureux pour Karim Benzema. Il semble qu'il vaut mieux marquer un but que d'en arrêter un", lâche-t-il en préambule.

Sur l'historique du Ballon d'Or, un seul gardien de but a remporté le trophée et il s'agit du Russe Lev Yachine, qui l'a eu en 1963... "En voyant la logique du vote, je n'avais aucune chance de finir très haut, ni de le gagner bien sûr, se résigne Thibaut Courtois. Je ne dis pas que je devais le gagner ! Mais vous remportez la Liga, la Ligue des champions, votre équipe gagne grâce à vos arrêts... et vous ne terminez que 7e. Vous n'êtes même pas sur le podium."

Très déçu de son classement, celui qui est connu pour s'être plaint après la défaite de la Belgique contre la France en Coupe du Monde, termine néanmoins avec une pointe d'humour : "Dans le top 10, il n'y avait même pas de défenseur. Au moins cette année, ils ont inventé le trophée du meilleur gardien". Estimant qu'il méritait un bien meilleur classement, le gardien belge a fait passer son message et il espère bien que les choses vont changer à l'avenir.