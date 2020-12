Cérémonie hommage à Christophe Dominici : Bernard Laporte et Vincent Moscato effondrés

Avant l'enterrement dans le Sud de la France, une cérémonie religieuse en hommage à Christophe Dominici a été célébrée ce 2 décembre 2020, en l'église Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Nombreux sont les proches et amis du rugbyman à avoir fait le déplacement pour un dernier adieu riche en émotion. L'ancien joueur du XV de France est décédé brutalement le 24 novembre dernier à 48 ans, dans des circonstances encore floues.

La famille de Christophe Dominici était bien entourée mercredi matin. Autour de sa veuve Loretta, de leurs deux filles, Mya et Chiara, mais aussi des parents du sportif, Jeannot et Nicole, ses anciens camarades de jeu étaient présents en masse : Dimitri Szarzewski, Jules Plisson, Pascal Papé, Arnaud Marchois, Mathieu Blin, Pierre Rabadan, Yoann Maestri, Gonzalo Quesada, Thomas Lombard... L'animateur Jean-Luc Reichmann et sa femme Nathalie étaient également là, de même que les journalistes Matthieu Lartot et France Pierron, ainsi que le musicien et homme d'affaires Jean Roch.

De leur côté, Franck Comba, Vincent Moscato, Sylvain Marconnet ou Christophe Moni ont accompagné le cercueil blanc jusqu'à l'autel. Très touché par la disparition de "Domi", Bernard Laporte a le premier pris la parole au début de la cérémonie : "Je ne peux me résoudre à te rendre hommage, le président de la Fédération française de rugby a-t-il affirmé, comme l'a rapporté le Midi Olympique. Cela signifierait une fin que je n'ai pas envie de sonner. 'Domi', tu étais le James Dean du rugby, le héros de la Fureur de Vivre, le vent qui balayait les obstacles et je ne t'oublierai jamais." Chiara, la fille aînée de Christophe Dominici et Loretta, a quant à elle bouleversé l'audience avec quelques mots d'amour.

Les obsèques de l'ancien joueur du XV de France se tiendront le vendredi 4 décembre à Hyères, dans le Var. Comme l'a précisé Nice-Martin, une messe est prévue à 14h30 en l'église Saint-Louis, avant l'enterrement au cimetière de la Ritorte. Christophe Dominici sera inhumé dans le caveau familial, auprès de sa soeur Pascale. La mort de sa soeur, victime d'un accident de la route en 1986, avait été un drame intime ayant profondément marqué l'ancien sportif.