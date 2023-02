Ces appareils à fondues sont en top promo chez Amazon, dépêchez-vous !

L'appareil à fondue Princess Pure

Votre appareil à fondue Princess Pure vous fera passer d'agréables soirées chaleureuses et conviviales entourées de vos proches. Son design en bambou fera sensation auprès de vos convives et constituera un véritable objet de décoration à part entière. Résistant et durable, le bambou est solide et robuste ce qui lui permet de vous servir durant de nombreuses années sans que sa qualité ne se détériore au fil du temps.

De plus, ce matériau reste froid même s'il entre en contact avec la chaleur. Vous serez donc en pleine sécurité lorsque vous utiliserez votre appareil. Vous ne risquerez pas de vous brûler en le déplaçant d'un endroit à un autre.

L'appareil est doté d'une cuve au grand volume d'1,5L ce qui vous permet de cuisiner en grande quantité ! Vous pourrez vous installer jusqu'à 8 autour de votre table et profiter d'une fondue copieuse et réconfortante. Pour ne pas confondre sa fourchette à fondue avec son voisin, chacune détient une couleur différente, pratique !

Bourguignonne, chinoise, savoyarde, chocolat... Toute fondue sera réalisable avec cet appareil !

Caractéristiques :

Marque : Princess

Couleur : noir

Dimensions : 20 x 32 x 23 cm

Poids : 2,35kg

Puissance : 800 watts

Voltage : 230 volts

Capacité : 1,5L

Matériaux : aluminium, bambou

Achetez dès maintenant votre appareil à fondue Princess Pure, à 53,91€ sur Amazon !