Chantal (Koh-Lanta) maman, elle présente son bébé en photo : "On a eu chaud"

C'est une excellente nouvelle que vient d'annoncer Chantal. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (finaliste en 2015 et participante dans la version all stars de 2018) est devenue maman pour la première fois. Un événement qu'elle a révélé sur Instagram, le 5 avril 2021.

L'aventurière, qui avait 48 ans lors de sa dernière participation, rêvait semble-t-il de devenir maman. Un rêve qui s'est réalisé le 3 avril dernier. D'ordinaire très discrète sur les réseaux sociaux, Chantal n'a pu s'empêcher de partager son bonheur d'être devenue mère. "Joyeuses pâques à tous. Ma colombe est passée. Je vous présente mon fils Andrea, 2kg900, né il y a deux jours par césarienne. Maman et bébé vont bien maintenant. On a eu chaud. Ma plus grande victoire, pas une ceinture mondiale mais intergalactique. Gagner tous les totems d'une saison de KL ou tous les championnats du monde sur un ring ne me rendrait pas aussi fière qu'aujourd'hui. Toujours croire en soi, aller au bout de ses rêves. Je publie rarement mais je n'ai plus le temps de contacter mes amis proches un par un alors je le fais ici aujourd'hui. Merci Rebiha....", peut-on lire en légende d'une photo de son nouveau-né. Ce dernier est en train de dormir paisiblement, tout de blanc vêtu.