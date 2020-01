Chantal Lauby regrette d'avoir négligé sa fille Jennifer Ayache

Interviewée par Stephane Bern dans l'émission À la bonne heure sur RTL vendredi 3 janvier 2020, Chantal Lauby a confié ses regrets sur sa vie de famille et notamment sur son rôle de mère auprès de sa fille unique, Jennifer Ayache. En pleine promotion du film Sol, en salles le 8 janvier et où elle donne la réplique à Camille Chamoux, l'actrice de 71 ans a concédé ne pas avoir été suffisamment présente pour sa fille lorsqu'elle était enfant. "Il y a plein de moments où je repense à tout ça où je me dis : 'Quand même, je l'ai laissée longtemps toute seule", a-t-elle expliqué.

D'abord speakerine sur France 3 dans les années 70, Chantal Lauby a ensuite intégré la troupe d'humoristes des Nuls avant de jouer dans de grands films à succès comme La cité de la peur, Astérix et Obélix : mission Cléopâtre ou plus récemment Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu ? Une vie professionnelle riche et intense qui l'a éloignée de sa fille. "Je l'emmenais de temps en temps le samedi au studio mais il y avait des moments où je rentrais, elle était déjà couchée. Et ça fend le coeur quand tu y repenses maintenant avec du recul (...) Il y a des fois où je me dis : 'Tiens, j'aurais pu penser un petit peu plus à elle aussi', même si je lui ai donné quand même du temps", a-t-elle expliqué.

Quoi qu'elle en dise, Chantal Lauby a été une grande source d'inspiration pour sa fille aujourd'hui âgée de 36 ans. Fondatrice et chanteuse du groupe Superbus, Jennifer Ayache a développé une passion pour la musique lorsque sa mère l'a envoyée au Texas dans une famille américaine. Comme quoi malgré ses absences, Chantal Lauby a tout de même eu un rôle décisif dans la vie de son enfant...