Chantal Lauby : Qui est le père de sa fille unique Jennifer Ayache (Superbus) ?

En incarnant madame Verneuil dans la saga Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?, Chantal Lauby, déjà très populaire, répand depuis l'immense succès du premier film l'image d'une matriarche particulièrement touchante et drôle. Une fois les caméras éteintes, l'ex-Nulle retrouve sa véritable identité et notamment son rôle de mère. Elle est en effet maman de l'auteure-compositrice-interprète Jennifer Ayache, leader du groupe Superbus dont elle est très proche. Mais qui est le père de cette talentueuse jeune femme ?

Si Chantal Lauby n'a jamais eu peur de se mettre dans tous ses états dans les sketches des Nuls au côté de ses comparses Alain Chabat, Dominique Farrugia et le regretté Bruno Carette, ou bien dans ses films, l'actrice de 74 ans est très discrète sur sa vie amoureuse. Le nom d'un homme a fait surface, parce qu'il est le père de sa fille unique Jennifer, Jean-Pierre Ayache. Un homme très discret mais dont on apprend un peu à travers d'une interview de la chanteuse dans Closer en 2016 : "Je commence à me rapprocher de lui. Il n'a pas été très présent pendant mon enfance. Je pense qu'arrivé à un certain âge, on se rapproche du parent absent. Je ne lui ai jamais fermé la porte."

En interview pour le magazine Causette la même année, sa mère avait abordé sa relation mère-fille, laissant comprendre que le papa n'avait pas été très présent : "On est à la limite du fusionnel, elle et moi. Je l'ai élevée seule. On est des artistes toutes les deux. Quand il y en a une qui tombe, l'autre l'épaule." Elle avoue qu'il n'a pas été simple de s'occuper seule de son enfant, notamment quand elle travaillait avec les Nuls sur la tranche du soir : "Quand je ne la voyais pas assez, on me l'amenait au travail."

Au cours de ce même échange, la comédienne avait également parlé avec pudeur de sa vie sentimentale : "Je n'ai pas de mari, pas d'attitré en tout cas. Je suis une célibataire indépendante avec un besoin de liberté totale." Elle ajoutait ensuite vivre seule depuis quelque temps : "Mais j'ai besoin de ça. Dans la vie, je suis extrêmement pudique. M'exhiber, je déteste ça. Je suis très introvertie. J'adore glander, méditer, regarder le ciel et me balader en promenant mon chien. (...) Mais bien sûr, j'adore tomber amoureuse."