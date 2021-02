Charisma Carpenter (Buffy) dénonce le comportement abusif de Joss Whedon, Sarah Michelle Gellar intervient

Et si le monstre n'était pas celui qu'on croit ? Pendant des années, Sarah Michelle Gellar a affronté les créatures les plus impitoyables dans les épisodes de la série Buffy contre les vampires. Mais selon d'autres membres du cast, la personne qui adoptait le pire des comportements dans cette histoires... c'était Joss Whedon, le créateur du show. Le mercredi 10 février 2021, Charisma Carpenter, qui incarnait Cordelia Chase, a publié un long communiqué sur Instagram dans lequel elle évoque une expérience particulièrement difficile. Elle avait pourtant fait les beaux jours des premières saisons du show et avait repris son rôle dans le spin-off basé sur Angel en 1999.

"Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses occasions pendant qu'on travaillait ensemble, explique-t-elle. Il trouvait ça amusant, mais il intensifiait surtout mon anxiété et mon sentiment d'impuissance. Ces incidents ont provoqué chez moi une condition physique chronique dont je souffre toujours. C'est avec le coeur lourd que je le dis, j'ai dû faire face à de l'isolement, parfois de manière destructrice." Pendant vingt ans, Charisma Carpenter a gardé sa langue dans sa poche et "trouvé des excuses à certains évènements traumatisants". Mais en voyant que Ray Fisher, qui jouait Cyborg dans le film Justice League en 2017, accusait le scénariste du film d'avoir un comportement abusif et non professionnel à l'encontre du cast et de l'équipe, la comédienne est sortie de ses gonds.