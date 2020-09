Charlene de Monaco et son drôle de masque, pied de nez aux critiques ?

La princesse Charlene de Monaco a fait une apparition remarquée lors du départ du Tour de France à Nice, le 29 août 2020. Au côté de son mari le prince Albert, la Sud-Africaine a dévoilé un look pour le moins éclatant avec sa nouvelle frange courte et son perfecto jaune, clin d'oeil à la couleur du Tour. Mais c'est surtout son masque qui a attiré l'attention...

Respectueuse du premier geste barrière visant à limiter la propagation du coronavirus, la princesse Charlene a choisi de porter un masque pour le moins original : un modèle en tissu imprimé avec le message "Why So Serious ?"... Il s'agit en fait d'une réplique incontournable du personnage du Joker dans le film Batman : The Dark Knight interprété par le défunt Heath Ledger. Une réplique notamment utilisée pour les produits dérivés visant à promouvoir le film lors de sa sortie en 2008. "Why so serious ? Let's put a smile on that face !", lance le Joker dans le film, avec de larges cicatrices formant un sourire rouge et permanent sur son visage. Une réplique que l'on peut traduire en français par : "Pourquoi tant de sérieux ? Dessinons un sourire sur ce visage !"

Un masque bon pour le moral

Pourquoi Charlene de Monaco a-t-elle choisi un tel masque ? A priori, aucun lien particulier avec le Tour de France. L'ex-nageuse de 42 ans est-elle fan de Batman ? Peut-être de l'acteur Heath Ledger ? à moins que ce ne soit un pied de nez aux critiques lui reprochant de ne sourire que trop rarement...

"Les gens disent toujours 'mais pourquoi elle ne sourit jamais ?'. Parfois, c'est juste difficile de sourire. Ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe à l'arrière-plan", avait-elle expliqué en décembre dernier au magazine sud-africain Huisgenoot, en confiant avoir vécu une année difficile. La mère de Jacques et Gabriella (5 ans) avait alors ajouté : "Avoir cette vie est un privilège, mais ma famille et mes amis d'Afrique du Sud me manquent et je suis triste car je ne peux pas être là pour eux."

Au prochain coup de mou, la princesse n'a plus qu'à ressortir son "joker" pour faire bonne figure en public, même lorsque l'envie n'y est pas...

Marine Corviole