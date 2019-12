Charlene de Monaco pas épargnée en 2019 : "Cette année m'a vraiment mis un coup"

Quand on la voit avec son mari le prince Albert et ses enfants sur le balcon du palais princier dominant le Rocher, il est difficile de croire que Charlene de Monaco puisse connaître des moments d'insécurité. Souvent critiquée pour son manque de sourires lors de ses trop rares sorties officielles, la princesse monégasque n'en reste pas moins touchée par ces rumeurs.

C'est en tout cas ce qu'elle a expliqué au magazine sud-africain Huisgenoot, dans son édition parue le 26 décembre 2019. "Cette année m'a vraiment mis un coup... Les gens disent toujours "mais pourquoi elle ne sourit jamais ?". Parfois, c'est juste difficile de sourire. Ils ne sont pas au courant de tout ce qui se passe à l'arrière-plan", a confié la princesse Charlene de Monaco avec beaucoup d'honnêteté.

D'origine sud-africaine, Charlene de Monaco s'est retrouvée quelque peu déracinée lorsqu'elle s'est mariée avec le prince Albert, il y a plus de huit ans. L'éloignement de ses proches, qu'elle voit forcément moins souvent, est dur à vivre, elle ne s'en cache pas : "Avoir cette vie est un privilège, mais ma famille et mes amis d'Afrique du Sud me manquent et je suis triste car je ne peux pas être là pour eux", a-t-elle déploré.

Espérons que 2020 soit plus clémente avec la maman de Jacques et Gabriella (5 ans). En 2019, la princesse a dû faire face aux décès de deux de ses amis, comme elle le révèle à l'hebdomadaire : "Les deux sont morts en dix jours. Ça a été incroyablement douloureux", dit-elle.