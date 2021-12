Charlene de Monaco plus ambitieuse qu'on ne le pense : ses amis sortent du silence

Une princesse solitaire dans son palais, malheureuse, coincée dans un mariage princier étouffant, au point de fuir pour retrouver son pays d'origine... Tout au long de sa convalescence en Afrique du Sud, Charlene de Monaco a fait l'objet de vives rumeurs, quant à l'état de son mariage avec le prince Albert. Avant même qu'elle ne souffre d'une sévère infection ORL en début d'année, les sourires de plus en plus rares de l'ex-nageuse suscitaient ragots et inquiétudes. Pourtant, la princesse de 43 ans serait loin de l'image qu'on lui prête volontiers de la presse...

Le magazine anglais Tatler consacre son numéro du mois de janvier 2021 à Charlene de Monaco et commente ses mésaventures de ces derniers : "Plus de drame encore que dans un soap opera. Que faut-il pour être une princesse moderne ?" Un portrait complété de plusieurs témoignages, notamment d'anciens camarades de bassins avec qui Charlene Wittstock s'entraînait, avant de devenir princesse. On apprend alors que la mère de Jacques et Gabriella (bientôt 7 ans) ne serait pas si "naïve" et qu'au contraire, elle serait une femme ambitieuse qu'il ne faut pas sous-estimer.

Du temps où elle nageait encore, Charlene Wittstock était connue pour être une sportive concentrée et dure avec elle-même. Pour autant, loin d'être solitaire, elle était souvent bien entourée et se laissait même aller parfois à des "pitreries". En revanche, ses anciens copains de natation ne cachent pas qu'ils ont été surpris en apprenant le début de sa relation avec Albert de Monaco au milieu des années 2000. Jamais Charlene Wittstock ne leur avait parlé de ce prince européen...

Elle est très douée pour garder son intelligence secrète

Certains de ses amis étaient peut-être étonnés de la voir se rapprocher du prince Albert, mais loin d'eux l'idée qu'elle s'est retrouvée piégée dans ce mariage. "Charlene n'est pas la princesse Di [Diana, NDLR]", assure une source du magazine. "Elle peut sembler extrêmement naïve, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Elle est très douée pour garder son intelligence secrète." A la légende qui laisse croire que Charlene Wittstock a tenté de fuir son mariage avec le prince Albert de Monaco au dernier moment, en 2010, cette source ajoute : "Je ne pense pas une seconde qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait quand elle l'a épousé."