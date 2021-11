Charlene de Monaco privée de Fête nationale : retour sur ses meilleurs moments avec les enfants

Le prince Albert l'avait assuré : son épouse la princesse Charlene est bel et bien rentrée d'Afrique du Sud à temps pour la Fête nationale monégasque. Après huit mois passés dans son pays d'origine, en raison d'une sérieuse infection ORL, voire d'autres troubles gardés secrets, l'ex-nageuse de 43 ans a fait son grand retour sur le Rocher le 8 novembre. Malheureusement, toujours en convalescence dans un endroit inconnu, le palais a annoncé qu'elle sera absente des festivités prévues vendredi...

Ce 19 novembre 2021, les Monégasques ne pourront donc pas la retrouver au balcon du palais princier, d'où elle a l'habitude de les saluer le jour de la Fête nationale, aux côtés des autres membres de la famille princière. D'autres personnalités du clan Grimaldi devraient être appelées en renfort : les princesses Caroline et Stéphanie, qui sont d'autant plus actives sur le Rocher depuis l'absence de leur belle-soeur, pourraient apparaître avec certains de leurs enfants. Peut-être les enfants du prince Albert et Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella (bientôt 7 ans) seront-ils de la partie, eux qui ne manquent jamais d'amuser la galerie ?

Ces dernières années, plus le sourire de Charlene de Monaco s'est fait discret, plus ses jumeaux ont fait distraction avec leurs pitreries. Grimaces, bouderies, chamailleries avec leur cousine... Les deux petites têtes blondes sont encore préservées du protocole et de la bienséance, pour le plus grand bonheur du public et des photographes ! Un peu moins pour leurs parents qui tentent de les tenir tant bien que mal.

Depuis 2019, le prince héritier Jacques a pris l'habitude de revêtir une version miniature du traditionnel uniforme de carabinier. L'année dernière, le futur souverain a même exécuté à la perfection le salut militaire, sous le regard ému et débordant de fierté de son père.