Charlene de Monaco réapparaît enfin, là où on ne l'attend pas du tout !

Cette prise de parole était pour le moins inattendue ! Jeudi 24 février 2022, Charlene de Monaco est exceptionnellement sortie de sa réserve, elle qui garde le silence depuis le début de sa convalescence en Suisse, entamée en novembre dernier. L'épouse du prince Albert réapparaît là où on ne l'attendait certainement pas : dans un manga !

Les adeptes du manga Blitz auront la surprise de retrouver la princesse dans le tome VI, à paraître le 26 février prochain. Un projet totalement approuvé par l'ex-nageuse sud-africaine, qui a même pris la peine de commenter cette collaboration auprès du Parisien, via son éditeur : "Je me réjouis de la sortie du sixième tome de Blitz magnifiquement sublimé par Garry Kasparov [champion d'échec] et dessiné par Daitaro Nishihara. L'idée de participer à l'aventure Blitz m'a immédiatement séduite et je remercie Cédric Biscay [le scénariste et créateur] de m'avoir invitée à découvrir l'univers du manga", a expliqué la princesse, depuis son lieu de retraite gardé secret.

Auprès du Parisien toujours, Cédric Biscay, résident monégasque, a quant à lui expliqué qu'il connaît la princesse depuis quelques années déjà : "Nous sommes tous les deux des amoureux du rugby et nous avons eu quelques discussions autour du ballon ovale (...). Bien sûr, je lui ai demandé son accord pour la faire apparaître dans Blitz et je suis passé par la voie protocolaire. C'était il y a un an environ. Elle a tout de suite accepté. Plus tard, elle a pu voir les planches et elle n'a demandé aucune modification."