Charles-Henri (L'amour est dans le pré) change de vie : les sacrifices qu'il ne supporte plus

Charles-Henri est l'un des agriculteurs qui a participé à L'amour est dans le pré 2019. Les téléspectateurs de M6 avaient donc pu suivre ses aventures avec Sandrine et Stéphanie. Il s'était mis en couple avec cette dernière, une idylle de courte durée. Aux dernières nouvelles, il était en couple avec une certaine Belinda. S'il n'a pas souhaité en dire plus sur sa vie amoureuse à l'occasion de sa récente interview pour La Voix du Nord, l'éleveur de vaches à lait et céréalier a annoncé une grande nouvelle.

L'ex-candidat originaire du Pas-de-Calais a accepté d'évoquer un projet professionnel qui lui tient à coeur. Après avoir une fois de plus dénoncé le montage de L'amour est dans le pré, Charles-Henri a estimé qu'il avait fait l'émission trop tôt car, à l'époque déjà, il était "sur le point d'aborder un virage professionnel". "Je savais que ma vie pendant le tournage n'était pas compatible avec une vie de couple normale, mais aujourd'hui, je pense que la roue est en train de tourner" a-t-il tout d'abord confié.

L'agriculteur a ensuite expliqué qu'il de changer de vie à cause des conditions de travail difficiles. "L'élevage laitier est chronophage et contraignant, je ne le supporte plus. La rémunération ne sera jamais à la hauteur du travail accompli et ça, les industriels ne l'ont toujours pas compris. Et puis, par rapport aux attentes des consommateurs et au changement environnemental, il faut qu'on adapte nos pratiques. Tous mes projets sont en phase de finalisation pour laisser la place à une vie familiale et sentimentale le week-end", a-t-il poursuivi.

Une vie privée bientôt plus épanouie ?

Charles-Henri en profitera-t-il pour passer plus de temps avec Belinda ? Impossible à dire car il n'a pas souhaité dévoiler s'il était encore en couple avec elle (ni en couple tout court). "J'aurai arrêté mon activité laitière dans six à neuf mois. Je me lance dans le stockage de céréales, le changement dans l'assolement des champs avec l'introduction de nouvelles cultures, la prise de part dans un projet collectif de méthanisation, la modulation intra parcellaire des engrais. Je suis l'un des premiers équipés là-dedans, c'est technique, mais passionnant. Je vais aussi créer un troupeau d'une vingtaine de mères Angus avec beaucoup de lignées génétiques différentes, pour vendre les génisses et des mâles reproducteurs, valoriser le pâturage et vendre de la viande haut de gamme", a-t-il révélé. Une nouvelle vie qui lui permettra de ne plus perturber ses projets personnels donc si tout est bien organisé. "Tout sera prêt pour la fin de l'année, je touche au but", a-t-il conclu.